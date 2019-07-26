Тюмень за день: 25 июля

Тюменский цирк представляет "Белое шоу"
Единственный в мире дрессированный носорог, редчайшие бенгальские тигры, знаменитые артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре: к 100-летию Российского цирка Тюменский цирк дарит зрителю незабываемое шоу.
В День города автобусы будут ходить до часа ночи
В Тюмени на время мероприятий в честь 433-й годовщины со дня основания Тюмени изменятся схемы движения общественного транспорта. Изменения будут действовать с 08:00 27 июля до 01:00 28 июля.
Опытом работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени заинтересовались врачи из Узбекистана
Визиты врачей из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья в Федеральный центр нейрохирургии не редкость, каждую неделю в ФЦН приезжают специалисты по обмену опытом. Как отметили представители делегации из Узбекистана, ФЦН – клиника единичная, подобной медицинской базы с диагностическим оборудованием и операционными экстра-класса они не встречали. Масштаб и возможности центра впечатляют.
Тюменцы увидят военно-историческую реконструкцию на воде
В Тюмени в День города, 27 июля, пройдет военно-историческая реконструкция форсирования реки Свирь. Мероприятие состоится на набережной Туры.
"Золотые луга" успешно внедряют систему сертификации "Меркурий"
С 1 июля 2019 года российские производители молочных продуктов переходят на электронную сертификацию в системе "Меркурий". Компания "Золотые луга", крупнейший производитель Западной Сибири и Урала, была готова к этому в течение последних двух лет, поэтому процесс внедрения проходит успешно.
Топ мероприятий на 26–28 июля в Тюмени
Проект "Афиша Тюмень" представляет ТОП мероприятий на ближайший уикенд. Биатлон, скачки, настольные игры и, конечно, множество мероприятий ко Дню города. Подробнее — в обзоре.
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