Тюмень за день: 25 июля

Фото: Дмитрий Сиялов

Тюменский цирк представляет "Белое шоу"

Единственный в мире дрессированный носорог, редчайшие бенгальские тигры, знаменитые артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре: к 100-летию Российского цирка Тюменский цирк дарит зрителю незабываемое шоу.

В День города автобусы будут ходить до часа ночи

В Тюмени на время мероприятий в честь 433-й годовщины со дня основания Тюмени изменятся схемы движения общественного транспорта. Изменения будут действовать с 08:00 27 июля до 01:00 28 июля.

Опытом работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени заинтересовались врачи из Узбекистана

Визиты врачей из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья в Федеральный центр нейрохирургии не редкость, каждую неделю в ФЦН приезжают специалисты по обмену опытом. Как отметили представители делегации из Узбекистана, ФЦН – клиника единичная, подобной медицинской базы с диагностическим оборудованием и операционными экстра-класса они не встречали. Масштаб и возможности центра впечатляют.

Тюменцы увидят военно-историческую реконструкцию на воде

В Тюмени в День города, 27 июля, пройдет военно-историческая реконструкция форсирования реки Свирь. Мероприятие состоится на набережной Туры.

"Золотые луга" успешно внедряют систему сертификации "Меркурий"

С 1 июля 2019 года российские производители молочных продуктов переходят на электронную сертификацию в системе "Меркурий". Компания "Золотые луга", крупнейший производитель Западной Сибири и Урала, была готова к этому в течение последних двух лет, поэтому процесс внедрения проходит успешно.

Топ мероприятий на 26–28 июля в Тюмени

Проект "Афиша Тюмень" представляет ТОП мероприятий на ближайший уикенд. Биатлон, скачки, настольные игры и, конечно, множество мероприятий ко Дню города. Подробнее — в обзоре.