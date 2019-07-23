Тюмень за день: 23 июля

Фото: Вита Шамова

Тюменцы могут украсить открытки особыми штемпелями ко Дню города

В эту субботу, 27 июля, Тюмени исполняется 433 года. Тюменский филиал Почты России организует праздничное гашение почтовой продукции специальными переводными штемпелями "День города", "Сквозь глубину веков…" и "Посткроссинг".

Тюменцев приглашают на первую экскурсию по "Золотой линии Тюмени"

Презентация уникального пешеходного маршрута с аудиогидом "Легенды и символы Тюменской резьбы" состоится 26 июля. Мероприятие пройдет в 11.00 около первого объекта маршрута — по адресу Семакова, 1.

В День города в Тюмени перекроют центральные улицы

В ближайшие выходные в Тюмени в связи с празднованием Дня города в центральной части будут перекрыты улицы.

У автобуса №47 меняется схема движения

С 27 июля в Тюмени меняется схема движения и расписание маршрута №47 "Совмещенный мост — ул. Высотная". Изменения связаны с обустроенным конечным остановочным пунктом в районе ЖК "Правобережный".

Тюменские поисковики готовятся к летней экспедиции

Тюменский областной поисковый центр проведет экспедиции в рамках второго этапа "Вахты Памяти — 2019". Полевые поисковые работы пройдут на территории Кировского района Ленинградской области и Ржевского района Тверской области.

Подарок от "Золотых лугов" достался одной из победительниц конкурса "Лучший кондитер Тюмени"

Итоги конкурса "Лучший кондитер Тюмени" подвели на страничке популярного паблика в сети Инстаграм "Афиша Тюмень". Участнице, завоевавшей приз зрительских симпатий, досталась целая корзина вкусных и полезных продуктов от крупнейшего переработчика молока Урала и Западной Сибири — компании "Золотые Луга".