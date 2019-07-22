Тюмень за день: 22 июля

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские учителя получат по 100 тысяч рублей за отличную подготовку выпускников к ЕГЭ

46 учителей тюменской области, чьи ученики набрали при сдаче единого госэкзамена по 100 баллов, получат премии в 100 тысяч рублей. Распоряжение о выделении средств и выплате единовременного денежного поощрения педагогам подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Вадима Самойлова

Экс-лидер группы "Агата Кристи" даст концерт на сцене тюменского "Максимилианса" 1 августа. Проект "Афиша Тюмень" решил порадовать подписчиков и разыграть билеты на это грандиозное мероприятие.

7305 дней в эфире: на Радио СИТИ рассказали об успехах и поделились фактами о себе

В Тюмени работают около 30 радиостанций различных форматов и музыкального наполнения. Слушатели самых разных возрастов могут найти в эфире то, что им близко: от рока до популярной музыки, от диско до R’n’B, от информационно-аналитических программ до развлекательных шоу.

Тарья Турунен в рамках мирового турне "In The Raw" выступит с концертом в Тюмени

В Тюмени выступление состоится 26 сентября в клубе "Байконур". Билеты уже в продаже. Стоимость билетов: от 2000 до 6000 рублей.

Под Тюменью заработала фабрика снеков

В индустриальном парке "Боровский" запущено новое производство — фабрика "Окейч", которая занимается изготовлением снеков. Здесь будут производиться мясные и фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе, а после ввода второй очереди проекта —кондитерские изделия.

Тюмени — 433 года: Топ мероприятий ко Дню города

Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила Топ мероприятий ко Дню города. Множество интересных площадок, концерты, флешмобы и другие события — в этой подборке.