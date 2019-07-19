Тюмень за день: 19 июля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени объявлена высокая пожарная опасность

О наступлении высокой пожарной опасности в лесах на юге Тюменской области предупредил Тюменский гидрометцентр.

В центре Тюмени в субботу на полдня закроют для транспорта 7 улиц

20 июля на время проведения полумарафона "Стальной характер", с 8:00 до 14:00, будет прекращено движение транспортных средств на участках улиц Володарского, 8 Марта, Хохрякова, Водопроводной, Комсомольской, Орджоникидзе, Элеваторный взвоз (согласно схеме).

Более 2500 участников полумарафона "Стальной характер" пробегут 20 июля по улицам Тюмени

Непростую но интересную трассу полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" подготовили для бегунов организаторы мероприятия. Маршрут пройдет через историческую часть города и набережную.

The end! Тюменец расскажет, чего ему стоило в один день потерять 4,5 млн рублей

Очередная лекция международного проекта CreativeMornings пройдет в Тюмени 21 июля. Тема для дискуссии - "The end". Про ситуации, когда наступает крайняя точка, когда тяжело найти выход, и даже кажется, что невозможно.

Тюменские предприниматели собираются удивить курганцев сырами и пряниками

Тюменские сельхозтоваропроизводители примут участие в Крестовско-Ивановской ярмарке, которая пройдет в Курганской области 20 июля.

Тюменцам покажут отреставрированную "Иглу" с Виктором Цоем

15 августа в кинотеатре "КАРО 6 Колумб" в рамках проекта КАРО.Арт будет показана отреставрированная версия фильма "Игла".