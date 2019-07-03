Тюмень за день: 3 июля

Фото: Ирина Алькаева

Самыми востребованными у тюменских работодателей стали строители

Работодатели чаще всего ищут строителей, этой же сферой активнее всего интересуются и соискатели. Среди топ-5 наиболее популярных у соискателей групп профессий самый большой доход предлагается именно в строительстве – он составляет 44 800 рублей в месяц. В среднем в Тюмени зарплата за год выросла на 10,2% и достигла 36 600 рублей.

На Грушинском фестивале споют 45 тюменцев

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 4 по 7 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах. В этом году участие в нем принимают более 200 авторов-исполнителей со всех России.

Штаб ОНФ подготовил предложения по повышению качества жизни граждан в Тюменской области

Список предложений губернатору Тюменской области стал результатом работы конференции регионального отделения ОНФ в Тюменской области, на которой рабочие группы подвели итоги общественного мониторинга исполнения указов, поручений Президента Российской Федерации, подготовили общественные предложения ОНФ по эффективному исполнению указов и поручений Президента Российской Федерации, а также по повышению качества жизни граждан в Тюменской области.

Компания "Золотые луга" наращивает объемы закупа сырья и тщательно контролирует его качество

Компания "Золотые луга" является одним из крупнейших переработчиков молока Урала и Западной Сибири и наращивает объемы закупаемого сырья: с 82,7 тысяч тонн в 2015 году до 86 тысяч тонн сырого молока по итогам 2018 года. За первое полугодие 2019 года "Золотые луга" закупили 45 тысяч тонн молока.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 3-10 июля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет топ бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. В списке концерты, вечеринки, кинопоказы и другие увлекательные события.