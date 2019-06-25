Жителей Тюменской области предупредили о сильных грозах и ветре

Тюменский гидрометеоцентр и Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщают, что 26 июня в регионе возможны ливни, грозы, днём в отдельных районах град, ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не пользоваться электроприборами в грозу и соблюдать правила дорожного движения.