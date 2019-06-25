Жителей Тюменской области предупредили о сильных грозах и ветре

17:07 25 июня 2019
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Тюменский гидрометеоцентр и Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщают, что 26 июня в регионе возможны ливни, грозы, днём в отдельных районах град, ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям отказаться от   работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций,  не пользоваться электроприборами в грозу и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: МЧС , прогноз погоды , штормовое предупреждение
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