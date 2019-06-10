Тюмень за день: 10 июня

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени потеплело, но ненадолго

Сегодня, 10 июня, в городе до +26ºC. До вечера в Тюмени ясно и без осадков, в конце рабочего дня синоптики прогнозируют дождь с грозой. Во вторник, 11 июня, погода будет аналогичной: до +26ºC и осадки с грозой. В среду, 12 июня, максимальная дневная температура +23ºC, вероятен небольшой дождь.

Тюменки в декрете могут повысить квалификацию

Пройти курсы повышения квалификации граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, приглашает Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Набор ведется в группы по направлениям "Кадровый менеджмент", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Специалист в сфере закупок". Обучение бесплатное.

Тюменские дачники займутся скандинавской ходьбой и гимнастикой

В Тюмени в дачных обществах в четвертый раз стартовал проект "Лето на даче с физкультурой". Открытие проекта прошло в садоводческом товариществе "Лесная сказка".

В Тюменском драмтеатре готовят премьеру

"Испанская баллада" — музыкально-драматический спектакль о любви кастильского короля Альфонсо VIII к дочери севильского купца Ракели. Сюжет романа, взятый из староиспанских хроник, вдохновлял многих писателей и поэтов, но только Лион Фейхтвангер обозначил тесную связь судьбы влюбленных с судьбой их страны.

Юные тюменские экологи пройдут "Лесную школу"

V Областная "Лесная школа" пройдет на биостанции озера Кучак Нижнетавдинского района с 17 по 21 июня. В ней примут участие ученики 6–11 классов — члены школьных лесничеств и активные участники эколого-биологических мероприятий.