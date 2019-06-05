Тюмень за день: 5 июня

Фото Ирины Алькаевой

Тюменцы попросили губернатора дать им чистой воды, отремонтировать мост и дорогу

Прием жителей Тюменской области глава региона Александр Моор провел 3 июня в режиме видео-конференц-связи.

Юных тюменцев приглашают в летний лагерь ДК "Водник" и "Орфей"

Тюменские дома культуры "Водник" и "Орфей" откроют этим летом три профильные смены оздоровительного лагеря дневного пребывания для детей возрасте от 7 до 14 лет.

Тюменцев приглашают познакомиться с выставочным проектом "Мир древних культур"

Археологический музей-заповедник предлагает горожанам посетить необычный выставочный проект "Мир древних культур". На интерактивной площадке под открытым небом расположилась реконструкция жилища каменного века "Забытый неолит" — первых сибирских поселенцев эпохи неолита (IV-III тысячелетие до н.э.) по результатам археологических исследований южного берега Андреевского озера.

В Тюмени пройдёт XXX Всероссийский олимпийский день

В Тюмени 16 июня в 12:00 на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области проведёт XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 75-тию образования Тюменской области.

Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт группы #2Маши

Проект "Афиша Тюмень" вновь запустил розыгрыш билетов на концерт популярной группы в своих социальных сетях. Условия простые, любой желающий сможет принять участие в конкурсе. Победитель получит приглашение на концерт #2Маши, который состоится в "Максимилиансе" 13 июня.

Автобусы пойдут в объезд улицы Одесской

С 9 июня по 4 июля общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка от улицы Республики до улицы 50 лет Октября — по улице Мельникайте и улице 50 лет Октября. Это касается курсирующих там маршрутов — № 7м, 7п, 29, 43 и 77. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановках по маршрутам объезда.