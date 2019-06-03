Тюмень за день: 3 июня

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени дожди задержатся на всю неделю

Дожди на протяжении всей недели за исключением понедельника прогнозируют синоптики в Тюмени. Сегодня, 3 июня, в городе без осадков, температура воздуха составит +19ºC...+23ºC. Во вторник, 4 июня, в Тюмени в течение дня дождь, небольшой дождь, облачно, максимальная температура воздуха +19ºC.

В третью смену "Отрядов мэра" в Тюмени трудоустроят 800 подростков

На сайте отряды-мэра.рф 3 июня в 10:00 открылась онлайн-запись на подачу документов для трудоустройства тюменских подростков на третью летнюю смену. Третья смена "Отрядов мэра" пройдет с 23 по 29 июля и совпадет с празднованием Дня города. 800 подростков будут помогать в организации праздника для, участвовать в в различных мероприятиях, флешмобах, благоустройстве праздничных площадок.

Год фитнеса на выгодных условиях: скидка 25% на карты в GEOsport

"Готовь сани летом, а телегу зимой" — так звучит старинная народная мудрость, которая по-прежнему имеет смысл, но ее форму вполне можно было бы скорректировать. Заготовить для себя годовую карту фитнес-клуба в период летних скидок — вот что теперь по-настоящему актуально! Тем более когда речь идет о таких предложениях, которые не могут оставить равнодушным никого.

В Тюмени назвали победителей областного конкурса "Семья года"

В конкурсе участвовало 60 семей со всех территорий области по номинациям "Многодетная семья", "Молодая семья", "Семья-хранитель традиций", "Сельская семья", "Золотая семья". Чествование победителей регионального этапа состоялось 31 мая в Тюмени.

На набережной создали стрит-арт с Коньком-Горбунком

Стрит-арт с героями произведения Петра Ершова "Конек-Горбунок" появился в районе набережной в Тюмени. Рисунок можно увидеть на опоре моста Челюскинцев.

Возле строительного института на два дня ограничено движение

В районе строительного института ТИУ (ул. Луначарского, 2) частично ограничено движение транспорта. На сетях теплоснабжения на этом участке ведутся ремонтные работы. Они продлятся до утра 5 июня, сообщают в управе Калининского административного округа Тюмени.