Тюмень за день: 27 мая

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмень пришло тепло

Теплая погода установится в последнюю весеннюю и первую летнюю недели в Тюмени. Сегодня, 27 мая, в городе, по прогнозу синоптиков, днем до +24ºC, переменная облачность и без осадков.

Тюменцев приглашают на ежегодный фестиваль "Небо и Земля"

Ежегодный фестиваль "Небо и Земля" ждет гостей с 12 по 16 июня 2019 г. в Экополисе "Фестивальный" в 42 километрах от Тюмени. Пять дней музыки, развития, творчества и сказок мира с семьей и друзьями - отличный отпуск, который запомнится вам надолго.

Культурная афиша Тюмени на июнь: праздник детства, премьера в драмтеатре и закрытие симфонического сезона

В июне тюменцев ожидает закрытие концертного и театрального сезонов. Несмотря на это, ценители искусства все же смогут выбрать для себя мероприятия по душе. В Театре кукол состоится веселый праздник детства, в ДК "Нефтяник" пройдет завершающий концерт этого сезона "Дню России посвящается", а театралов ожидает премьера в ТБДТ. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В День защиты детей на площади 400-летия Тюмени пройдет фестиваль талантов

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" пройдет 1 июня в 13:00 на площади 400-летия Тюмени. Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и мастер-классов.

Тюменцы посмотрели на инновации сквозь VR

Итоговым мероприятием INNOWEEK-2019 стала практическая конференция по внедрению технологий виртуальной и дополненной реальности. Организатором мероприятия выступила AVRA Ассоциация - центр экспертизы по VR/AR и новейшим интерактивным технологиям в России и СНГ. Ассоциация объединяет ключевых участников отрасли: разработчиков, заказчиков, инвесторов, вендоров, вузы, агентства и государственные инициативы.

В Тюмени наградили полицейского, спасшего женщину и ребенка от вооруженного мужчины

В Тюмени медаль "За отличие в охране общественного порядка" вручили полицейскому Владимиру Дроботу. Страж правопорядка спас семью от мужчины, который вооруженным ворвался к ним в квартиру.