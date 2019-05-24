Тюмень за день: 23 мая

Фонд содействия инновациям ищет новых "УМНИКов"
Стартовал прием заявок на конкурс грантов "УМНИК" в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие инновационного проекта, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Концерты из Тюменской филармонии перенесли в ДК "Нефтяник"
На время ремонта в Тюменской филармонии часть запланированных мероприятий переносят в ДК "Нефтяник". Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
Топ мероприятий в Тюмени на 24–26 мая
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на выходные. Тюменцев и гостей города ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.
Тюменцам напоминают, куда сообщать о лесных пожарах
Жителям региона напоминают, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для граждан установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе им запрещено посещать леса.
Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре
По информации Тюменского гидрометцентра, завтра, 24 мая, на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.
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