Тюмень за день: 23 мая

Фонд содействия инновациям ищет новых "УМНИКов"

Стартовал прием заявок на конкурс грантов "УМНИК" в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие инновационного проекта, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Концерты из Тюменской филармонии перенесли в ДК "Нефтяник"

На время ремонта в Тюменской филармонии часть запланированных мероприятий переносят в ДК "Нефтяник". Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Топ мероприятий в Тюмени на 24–26 мая

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на выходные. Тюменцев и гостей города ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Тюменцам напоминают, куда сообщать о лесных пожарах

Жителям региона напоминают, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для граждан установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе им запрещено посещать леса.

Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре

По информации Тюменского гидрометцентра, завтра, 24 мая, на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.