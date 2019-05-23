Тюмень за день: 22 мая

У автобуса №3 временно меняется схема движения

С 23 мая изменится схема движения и расписание маршрута №3 "Центральный рынок — ул. Газопромысловая". Они будут действовать на время производства работ по улице Полевой.

В Тюмени месяц ищут 23-летнего Станислава Максимюка

В областном центре полиция разыскивает без вести пропавшего Станислава Максимюка. Молодой человек 1995 года рождения ушел из дома в Тюмени 25 апреля 2019 года, до сих пор нет сведений о его местонахождении.

Как подготовиться к путешествию без вреда для здоровья?

Лето – традиционная пора отпусков, когда жителям России, а особенно таких не балующих теплом регионов, как Тюменская область, хочется вырваться в теплые и зачастую экзотические края. Однако к отпуску и путешествиям нельзя относиться безответственно, особенно в части личного здоровья.

Тюменцы узнают о Великом переселении народов в Западной Сибири

Лекция "Эпоха Великого переселения народов в Западной Сибири по археологическим данным" пройдет завтра, 23 мая, в Музейном комплексе имени Словцова. Тему раскроет доктор исторических наук, профессор, преподаватель ТюмГУ Наталья Матвеева.

Студия танца Meret представит свои лучшие номера

Отчетный концерт студии танца Meret состоится 25 мая в 16 часов в тюменском доме культуры и творчества "Торфяник". Коллектив представит свои лучшие творческие номера.