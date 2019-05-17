Тюмень за день: 17 мая

Фото Ирины Алькаевой

Тюменцы могут выиграть сертификаты на картинг

Проект "Афиша Тюмень" в своих социальных сетях разыгрывает сертификаты на заезды в картинг-центре Live Drive. Четверо победителей получат по одному сертификату на заезд.

Тюменцам разъясняют, как оформить перепланировку по правилам

В управлении Росреестра по Тюменской области рассказали, какие документы необходимы для оформления прав при перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме.

В Тюмени открывается профессиональная фотошкола "72 кадра"

"Афиша Тюмень" совместно с фотографом Евгением Шульцем запускает первую профессиональную фотошколу в Тюмени. Почему "первую профессиональную" - расскажем дальше.

Улицу Полевую перекроют несколько раз

В Тюмени на время капитального ремонта на улице Полевой будет прекращено движение. Перекрытие будет осуществляться поэтапно.

Куда сходить с детьми в Тюмени 18 и 19 мая?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет еженедельный Топ мероприятий на выходные для всей семьи.