Тюмень за день: 16 мая

Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 мая

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный ТОП мероприятий на выходные. Тюменцы смогут принять участие в творческих встречах, посетить спектакли, концерты, "Ночь музеев — 2019" и многое другое.

На улице Киевской ограничат движение

На время капитального ремонта в Тюмени ограничат движение транспорта на улице Киевской на участке от улицы Котовского до улицы Рижской. Ограничение будет действовать с 20 мая по 30 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Танцоры на колясках разыграют в Тюмени Кубок России

Более ста танцоров из восемнадцати регионов России выйдут на тюменский паркет 18 и 19 мая. Бесплатно поболеть за спортсменов можно будет в Легкоатлетическом манеже.

Тюменцев предупреждают о приближающейся непогоде

В пятницу, по прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, ветер южный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с, температура ночью +5...+10ºC, местами +0...+5ºC, днем +15...+20ºC, местами +20...+25ºC.

Поликлиники ждут тюменцев в эту субботу на проверку сердца

Профилактическая акция "Доктор с вами" состоится в территориальных поликлиниках Тюмени в субботу, 18 мая, с 9 до 15 часов. Она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.