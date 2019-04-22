Тюмень за день: 22 апреля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени неделя начнется с тепла

Первая половина недели для тюменцев станет теплой, однако не исключено, что дождливой. Во второй половине недели, по прогнозу синоптиков, в городе похолодает, но минусовых температур в дневное время уже не предвидится.

Тюменская скорая: успешных реанимаций становится больше

В 2018 году специалисты тюменской станции скорой медицинской помощи восстановили работу сердца 56 пациентам, побывавшим в состоянии клинической смерти. По сравнению с показателем двухлетней давности число успешных реанимаций выросло на 6%.

Самая востребованная услуга МФЦ среди тюменцев — кадастровый учет недвижимости

В прошлом году услугами многофункциональных центров Тюменской области воспользовались более 1,3 млн человек, что на 100 тыс. больше, чем в 2017 году. Самой востребованной остается услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на него (27,5%).

Молодежи предлагают адаптировать под Тюмень немецкие проекты

Десять тюменцев могут стать участниками тура в Германию и посетить фестиваль толерантности "Все в одной лодке".

В маршрут №21 внесут изменения

В Тюмени из схемы движения автобуса №21 "Центральный рынок — д.Падерина" исключается промежуточная остановка "поворот на п. Московский" (по направлению из города), в ней появится остановочный пункт "ул. Плодовая (п. Московский)". Об этом сообщает Тюменьгортранс.

"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль, посвященный Фриде Кало

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на спектакль "Фрида. Спектр независимости". Победителей будет двое. Каждый участник конкурса имеет шансы выиграть пригласительный на двоих.