Тюмень за день: 17 апреля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени определят лидеров XXI века

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений "Лидер XXI века" пройдет в Тюмени с 15 по 17 мая на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Тюменцев приглашают на пасхальный мастер-класс

Бесплатный мастер-класс стартует в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (Тимофея Чаркова, 60) в "Ручном Zоопарке" 27 апреля в 15:00. Увлекательный урок под названием "Пасхальный дар" состоится в рамках проекта "Семейные выходные".

В Тюмени открылся областной фестиваль народных промыслов и ремесел

Выставка мастеров в Музейном комплексе имени Словцова открылась в рамках первого областного фестиваля-конкурса народных промыслов и ремесел.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 17–24 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: "Библионочь-2019", Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, игротека и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень".

В Тюмени появятся автобусы со встроенными платежными терминалами и USB-разъемами

По маршрутам №25 и №30 со следующей недели будут ходить новые автобусы. Отличительной особенностью их станут встроенные в поручни платежные терминалы и USB-разъемы для подзарядки гаджетов.

В Тюменской области выбрали лучших педагогов

Результаты конкурса "Педагог года Тюменской области — 2019" оглашены в Тюмени. Статуэтки "пеликанов" и ленты победителей получили шесть лучших специалистов региона.