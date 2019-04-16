Тюмень за день: 16 апреля

Среди тюменцев уже есть стобалльники по ЕГЭ

В Тюменской области уже три человека написали ЕГЭ в досрочный период на 100 баллов. Две тюменки получили высший балл по литературе, еще один тюменец набрал максимум на экзамене по истории.

Топ мероприятий для студентов на неделю в Тюмени

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

В Тюмени обсудят вопросы развития архитектуры

Международная научно-практическая конференция "Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития — 2019" пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2) 20 апреля.

"Афиша Тюмень" дарит возможность попасть на премьерный показ мультфильма "Большое путешествие"

Проект Афиша Тюмень | КтоКуда72 разыгрывает сертификаты на премьерный показ мультфильма "Большое путешествие", который состоится в "Киномаксе" (ул. Дмитрия Менделеева, д. 1, ТРЦ "Кристалл", 2 этаж) 21 апреля в 14:00. Итоги розыгрышей станут известный 20 апреля.

В Тюмени соберутся социальные предприниматели Урала

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" состоится в Тюмени 30 мая. Слет приурочен к 75-летию образования Тюменской области.