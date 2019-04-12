Тюмень за день: 11 апреля

Коллективы ДКиТ "Торфяник" определят формулу творчества

Творческие коллективы ДКиТ "Торфяник" выступят с отчетным концертом "В поисках формулы творчества". Мероприятие пройдет 19 апреля, вход свободный.

Эксперт: начать закаляться можно в любое время года

Закаливание – доступный для каждого и набирающий популярность метод поддержания и укрепления здоровья. Жителям сибирского региона он особенно интересен, ведь сама природа подталкивает к тому, чтобы дружить с холодом и использовать его исцеляющий ресурс.

Топ мероприятий на 12–14 апреля в Тюмени

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайший уикенд. Жителей и гостей города ожидает множество спектаклей, концертов и космических вечеринок. Подробности - в обзоре.

"Театр обско-угорских народов – Солнце" выступит на сцене ДК "Нефтяник"

14 апреля в 18:00 во дворце культуры "Нефтяник" в рамках Всероссийского театрального марафона "Театр обско-угорских народов – Солнце" из Ханты-Мансийска представит спектакль "Последнее пришествие" по повести современного эвенкийского писателя Александра Латкина. Режиссер-постановщик – Анна-Ксения Вишневская.

Побороть любую аллергию тюменцам помогут в центре "Главное здоровье"

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" предлагает людям, страдающим от аллергии, установить истинные причины заболевания с помощью уникального метода комплексной диагностики. По результатам исследования врачи смогут назначить терапию, направленную на излечение, а не кратковременное устранение симптомов.