Тюмень за день: 11 апреля

Коллективы ДКиТ "Торфяник" определят формулу творчества
Творческие коллективы ДКиТ "Торфяник" выступят с отчетным концертом "В поисках формулы творчества". Мероприятие пройдет 19 апреля, вход свободный.
Эксперт: начать закаляться можно в любое время года
Закаливание – доступный для каждого и набирающий популярность метод поддержания и укрепления здоровья. Жителям сибирского региона он особенно интересен, ведь сама природа подталкивает к тому, чтобы дружить с холодом и использовать его исцеляющий ресурс.
Топ мероприятий на 12–14 апреля в Тюмени
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайший уикенд. Жителей и гостей города ожидает множество спектаклей, концертов и космических вечеринок. Подробности - в обзоре.
"Театр обско-угорских народов – Солнце" выступит на сцене ДК "Нефтяник"
14 апреля в 18:00 во дворце культуры "Нефтяник" в рамках Всероссийского театрального марафона "Театр обско-угорских народов – Солнце" из Ханты-Мансийска представит спектакль "Последнее пришествие" по повести современного эвенкийского писателя Александра Латкина. Режиссер-постановщик – Анна-Ксения Вишневская.
Побороть любую аллергию тюменцам помогут в центре "Главное здоровье"
Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" предлагает людям, страдающим от аллергии, установить истинные причины заболевания с помощью уникального метода комплексной диагностики. По результатам исследования врачи смогут назначить терапию, направленную на излечение, а не кратковременное устранение симптомов.
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