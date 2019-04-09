Тюмень за день: 8 апреля

В Тюмени на неделе до +19ºC и снег

Сегодня, 8 апреля, в Тюмени днем до +14ºC и ясно, к вечеру до +9ºC, пасмурно, возможен небольшой дождь. Во вторник, 9 апреля, в городе днем воздух прогреется до +11ºC, к вечеру +6ºC, осадков не предвидится. Аналогичный прогноз и на среду, 10 апреля.

На семейном форуме будут работать психологи, логопеды, диетологи и другие специалисты

В Тюменском Технопарке 14 апреля пройдет IV Областной форум для родителей - "Семья". С 10:00 до 15:00 все желающие могут посетить 3 образовательных секции для взрослых, 24 мастер-класса. Для детей всех возрастов будут организованы 4 игровые зоны, шоу-программы, экологические и социальные акции, взрослым предоставят зону индивидуальных консультаций.

В Тюмени пройдет слет социальных предпринимателей УрФО

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" состоится в Тюмени 30 мая. Мероприятие приурочено к 75-летию образования Тюменской области

Соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова собрали в Тюмени 450 участников

Более 450 участников состязались на Областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова. Они прошли на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 6–7 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.

В Тюмени обсудят создание зеленого бренда региона и производство органической продукции

Очередное заседание клуб экспертов "Сибинформбюро" пройдет 10 апреля и будет посвящено созданию "зеленого" бренда Тюменской области.