Тюмень за день: 2 апреля

Тюменские паралимпийцы завоевали медали чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону

Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых проходит с 28 марта по 4 апреля в городе Чайковском.

Тюменские поисковики провели областной агитпробег

Ежегодный агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира" прошел на территории Тюменской области и Югры. Его организовали семь тюменских поисковых отрядов. С историей Великой Отечественной войны и своей деятельностью поисковики познакомили более 3600 жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Абатского, Ишимского, Казанского, Ялуторовского, Нефтеюганского районов.

В тюменской филармонии пройдет весенняя ярмарка абонементов

Весенняя ярмарка абонементов состоится в Тюменской филармонии с 5 по 7 апреля. Тюменцам предложат 25 абонементов и скидку на покупку абонемента 25%. Как сообщили в пресс-службе ТКТО, для личного филармонического абонемента скидка составит 25% при покупке 9 концертов, 20% — при покупке от 5 до 8 концертов.

Тюменскую Студвесну расписали по адвент-календарю

В тюменских вузах появился адвент-календарь Студвесны. Он информирует студентов о событиях областного фестиваля. Календарь состоит из 20 ячеек, на которых написаны апрельские числа, в каждой лежат открытки, стикерпаки и сладкие подарки.

Недалеко от Цветного бульвара запретят остановку транспорта

В Тюмени стоянка и остановка транспорта будет запрещена на улице Грибоедова на участке от улицы Герцена до улицы Ялуторовской, а также на улице Ялуторовской от улицы Грибоедова до улицы Первомайской. Соответствующие знаки появятся здесь и начнут действовать с 25 апреля.