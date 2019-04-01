Тюмень за день: 1 апреля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени на неделе до +6 и почти без осадков

Со вторника по четверг в областном центре днем до +4°C, в темное время суток температура будет опускаться до –4°C. В среду, 3 апреля, в областном центре будет пасмурно, однако осадков не предвидится.

В Тюмени в четвертый раз пройдет областной форум "Семья"

Обсудить с психологом детские и семейные проблемы, узнать больше о господдержке, индивидуально пообщаться со специалистами и научиться новому на мастер-классах тюменцы смогут на областном форуме "Семья", который состоится в Тюменском технопарке 14 апреля. Онлайн-регистрация на форум уже открыта.

Областная зарядка в Тюмени обещает стать зажигательной

Ежегодная акция "Областная зарядка" в Тюмени в этом году будет приурочена к Году театра. 6 апреля на площади 400-летия Тюмени ее откроет заслуженный артист России, художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев. На зарядку с горожанами выйдут не только спортсмены, но и актеры.

ДК "Орфей" приглашает тюменские семьи в клуб выходного дня

Провести выходные интересно и с пользой тюменские семьи с детьми могут в клубе выходного дня, который вновь открывает свои двери в ДК "Орфей".

250 юных шахматистов Тюменской области боролись за победу в "Белой ладье"

Областные шахматные соревнования "Белая Ладья" прошли в минувшие выходные в Тюмени. Участниками турнира стали 60 команд - призеров муниципальных уровней.