Тюмень за день: 25 марта

18:15 25 марта 2019
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Фото Ирины Алькаевой

ТюмГУ проводит тестирование по немецкому языку

Центр языкового тестирования при кафедре немецкой филологии приглашает 26 марта на бесплатное тестирование. Проверять знания немецкого языка будут в 17:00 и 18:00 в Институте социально-гуманитарных наук (Республики, 9) в 301-й аудитории.

Тюменское экологическое объединение продало все пробные партии вторсырья

Семь наименований малых партий сырья (14 лотов), которые были выставлены на продажу "Тюменским экологическим объединением", купили компании из Тюменской и Свердловской областей.

В Тюменском технопарке пройдет всероссийский конкурс по 3D-моделированию

В Тюмени завершился прием заявок на V всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати "ВЗДумай". Его финал пройдет в Тюменском технопарке 30 марта.

InnoWeek-2019 и Битва стартапов пройдут в Тюмени в конце мая

Третий инновационный форум "Неделя инноваций в Тюменской области - "InnoWeek-2019" пройдет с 21 по 24 мая в Тюменском технопарке. На нем же состоится отбор лучших инновационных бизнес-проектов - Битва стартапов.

Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"

Олимпийский Комитет России и Олимпийский Совет Тюменской области приглашают поддержать масштабную международную инициативу и присоединиться к флешмобу "Белая карта".

Теги: Тюмень за день
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