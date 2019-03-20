Тюмень за день: 20 марта

В "Гоголь-центре" покажут тюменскую "Молодость"
Спектакль "Молодость" Тюменского драматического театра, номинированный на "Золотую маску", покажут 1 апреля в "Гоголь-центре" в Москве. Билетов в продаже уже нет.
Кадеты из Бийска пройдут в Тюменской области путь Витуса Беринга
Тюменская область стала частью самого протяженного туристского маршрута в мире, повторяющего "Великую Северную экспедицию" Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Первыми, кто пройдет участок маршрута на территории региона, станут учащиеся кадетской школы города Бийск Алтайского края, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.
В Тюменской области началась досрочная сдача ЕГЭ
Досрочный период ЕГЭ-2019 стартовал 20 марта и продлится до 10 апреля. В Тюменской области выпускники прошлых лет, решившие поступить в вузы в этом году, сдадут порядка 600 экзаменов. Также к сдаче ЕГЭ приступают выпускники нынешнего года, которые по уважительной причине не смогут написать экзамены в основной период.
В Тюменской области снижается заболеваемость туберкулезом
О нейротехнологиях и создании новой отрасли региональной экономики пойдет речь на открытии пространства "Точка кипения — Тюмень" в Тюменском технопарке 21 марта.
Тюменские биатлонисты завоевали "серебро" и "бронзу" на первенстве России в Мурманске
Воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Роман Рассказов и Павел Менделеев заняли второе и третье места соответственно в гонке на 12,5 км на первенстве России по биатлону в Мурманске.
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