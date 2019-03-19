Тюмень за день: 19 марта

В Тюмени 21 марта проверят сирены
Техническая проверка системы централизованного оповещения Тюменской области будет проведена 21 марта с 15.10 до 15.15. Звучание электрических сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".
Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.
Тюменцам ответят на вопросы о приеме ребенка в детский сад
Задать вопросы о процедуре зачисления дошкольников в детские сады тюменцы могут 21 марта на горячей линии городского департамента образования. Специалисты будут принимать звонки с 14 до 17 часов по телефону 45-35-83.
В тюменском хосписе назначен главный врач
На должность главного врача ГАУЗ ТО "Хоспис" приказом департамента здравоохранения Тюменской области от 19 марта назначена Ирина Ревнивых. Последние два с половиной года она была главным врачом Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.
В тюменском музее пройдет лекция-концерт "Старое доброе кино"
Третья лекция "Старое доброе кино" из цикла "Музыкальные шедевры кино", подготовленная в сотрудничестве с Тюменским государственным институтом культуры, состоится 21 марта в Музейном комплексе имени Словцова. Начало в 16:00.
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