Тюмень за день: 18 марта

Фото Сергея Елесина

Жилой комплекс Fifty Fifty ввели в эксплуатацию

Многоквартирный дом в границах улиц Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова был введен в эксплуатацию на днях.

В Тюмени завершились лыжные гонки в рамках зимней Спартакиады учащихся

Десять воспитанников Тюменской областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой приняли участие в лыжных гонках в рамках IX зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года.

В Музейном комплексе имени Словцова стартовал проект "Народное искусство"

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает тюменцев и гостей города познакомиться с народным искусством в рамках нового интерьерного выставочного проекта. Экспозиция доступна для посетителей до 31 августа, вход свободный.

Тюменцы в честь "Крымской весны" играли в хоккей и футбол на снегу

Тюменцы посвятили свои спортивные победы 5-летию воссоединения Крыма и России. 16 марта в хоккей в валенках на корте спортшколы "Рубин" играли участники спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 17 марта у школы № 26 команды любители здорового образа жизни, выясняли, кто лучший в мини-футболе на снегу.

Тюменские студенты могут проявить себя в квесте “Вода России”

Всероссийский экологический квест "Вода России" стартовал 4 марта и продлится до 30 июня этого года. Квест направлен на реализацию технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны. Участвовать в нем могут студенты вузов, зарегистрировавшись на сайте вода.вузэкоквест.рф.

Тюменцам подарили сюрпризы полифонии

Совет ветеранов, Союз журналистов Тюменской области и Ассоциация молодых журналистов региона при поддержке сообщества "Афиша Тюмень" и Тюменского концертно-театрального объединения запускают проект "Мастер пера", в рамках которого ветераны тюменской журналистики будут посещать культурные мероприятия города и делиться своими впечатлениями в рецензиях.