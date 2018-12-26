Тюмень за день: 26 декабря

Виртуальные экскурсии по городу для тюменцев проведут гиды 55+

Узнать об истории первого русского города в Сибири и осмотреть купеческие особняки и другие местные достопримечательности тюменцы смогут на интерактивной виртуальной экскурсии. Сегодня в 15 часов она пройдет в торгово-развлекательном центре "Кристалл".

За сутки на тюменских трассах спасатели обогрели два десятка человек

На время аномальных холодов на дорогах Тюменской области МЧС организовано круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева. За минувшие сутки постами обогрева была оказана помощь 9 транспортным средствам, обогрето 23 человека.

Открытие главной елки Тюмени перенесли за-за морозов

Открытие главной елки города на площади 400-летия Тюмени переносится в связи с погодными условиями на 29 декабря. Организаторы праздника готовят увлекательную культурную программу и праздничный салют, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Тюменцы смогут получить бесплатную помощь в решении семейно-правовых конфликтов

Круглый стол о перспективах применения медиации в разрешении семейно-правовых конфликтов прошел в общественной приемной Общественной палаты Тюменской области. Обсуждение было организовано Западно-Сибирским региональным центром медиации и права в рамках социального проекта "Сохраним семью сами", поддержанного Фондом президентских грантов.

Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на новогодние каникулы

В течение ближайших двух недель Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных! Новогодние ярмарки, праздничные мероприятия для всей семьи, вечеринки и многое другое. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Музей "Дом Машарова" приглашает на новогодний квест

Музей "Дом Машарова" для тюменцев и гостей города подготовил новогоднюю сказку-квест "Путешествие снежинки, или Нахимичим Новый год".