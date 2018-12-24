Тюмень за день: 24 декабря

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени начали строительство первого Скандинавского полуострова

Проект представляет собой квартал из 5 секций. Территория двора закрыта от машин и посторонних людей. Посадка дома формирует частное и общественное пространство - частное во дворе, общественное - по внешнему контуру дома. Территория двора закрыта от въезда машин и хождения посторонних людей.

В Тюменской области построят еще одну крупную птицефабрику

ООО "РУСКОМ" построит комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. Племенной репродуктор будет расположен в Юргинском районе, цех убоя и переработки — в Голышманово.

Евгений Гараничев завоевал бронзу на этапе кубка мира в Чехии

Представитель Тюменской области Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Тюменцам напоминают о первой помощи при обморожении

Суровые морозы нагрянули в Тюмень в начале этой недели, однако серьезные обморожения некоторые горожане начали получать еще на выходных.

В ТюмГУ появились чайные экзамены

В ТюмГУ начались чайные экзамены. Вместо традиционных билетов студенты выбирают один из двадцати предоставленных сортов чая. Его следует правильно заварить, опознать и рассказать, что делает его уникальным.

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени побывали в гостях у юного пациента

В преддверии Нового года главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заслуженный врач России, профессор Альберт Суфианов со своими коллегами побывал в гостях у 15-летнего тюменца Артема Корчагина. Два года назад юноша перенес операцию на головном мозге, его избавили от постоянных приступов эпилепсии.