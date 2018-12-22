Тюмень за день: 21 декабря

Фото Сергея Елесина

Администрация Тюмени выделит деньги на противоклещевую обработку садоводческих обществ

В Тюмени внедряют новую форму поддержки садоводства и огородничества - за счет городского бюджета с 2019 года будут субсидироваться затраты на акарицидную обработку территорий общего пользования в садоводческих обществах.

В Тюмени продлят маршрут №45

В следующем году в областном центре изменится схема движения и расписание автобуса №45 "ЖК "Звездный городок" — ОБИЛ (Центр нейрохирургии)".

На двух улицах в центре Тюмени организовано одностороннее движение

Одностороннее движение транспорта организовано на участке улицы Перекопской от улицы Республики до улицы Ленина, а также на участке улицы Красина от улицы Ленина до улицы Республики, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Нововведение действует с сегодняшнего дня.

На главном катке Тюмени горожане могут найти подарок от директора драмтеатра

В преддверии Нового года директор драмтеатра Сергей Осинцев приготовил сюрприз для жителей и гостей города. На главном городском катке он спрятал подарок, который сможет забрать любой желающий.

Тюменские проекты победили в международном конкурсе социальной рекламы

Тюменский фотопроект "Курение мешает" признан лучшим в специальной номинации "Будь здоров" международного конкурса социальной рекламы "Импульс".