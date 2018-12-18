Тюмень за день: 18 декабря

В Тюмени врачи помогли девочке с редчайшей патологией ребер
Хирурги Областной клинической больницы №1 вместе с коллегой из Санкт-Петербурга выполнили сложную операцию трехлетней девочке с асфиктической грудной клеткой (синдром Жёна). Это заболевание встречается крайне редко — в одном случае на 130 тысяч человек.
Тюменских бородачей приглашают на конкурс
Новый предновогодний конкурс запустила помощница Деда Мороза – Василиса на своей страничке в Инстаграм. "Тюменский бородач" определит самых лучших в различных номинациях.
Тюменцев ждут "Чудеса под Новый год" и "Новогодняя круговерть"
Открытие сразу двух новогодних елок состоится на уличных площадях филиалов дома культуры "Орфей" 23 декабря. Зрителям покажут театральное представление, ну а главным героем, конечно же, будет украшенная разноцветными игрушками, мигающая огоньками зеленая красавица, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".
Тюменцы узнают об особенностях местного деревянного зодчества
Последняя лекция в рамках цикла "История градостроительства и архитектуры Тюменской области" пройдет в Музейном комплексе Словцова 20 декабря. Архитектор Валерий Кулачковский расскажет о памятниках архитектуры Тюмени, в частности о деревянном зодчестве.
В Тюмени пройдет предновогодний турнир по сборке кубика Рубика
Предновогодний турнир по сборке кубика Рубика на скорость пройдет в Тюмени в магазине "Золотая лавина" по адресу ул. Республики, 46. Начало в 10:00. Организатором конкурса выступает благотворительный фонд "Золотое детство".
Топ мероприятий для студентов в Тюмени на ближайшую неделю
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тебя ожидают десятки интересных мероприятий: вечеринки, концерты, спектакли... Осталось только выбрать.
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