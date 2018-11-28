Тюмень за день: 28 ноября

123 млн рублей на реализацию соцпроектов получили тюменцы из Фонда президентских грантов в 2018 году

64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России.

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидпорога на 47%

За неделю в регионе ОРВИ заболело более 12 тысяч человек.

Тюменский Фармсинтез направит полмиллиарда рублей на оборудование для производства гормональных лекарств

Инвестиционный проект компания планирует реализовать во втором квартале 2020 года.

В Тюменскую область придет резкое похолодание

Температура воздуха в ночное время составит -20–25°C, местами до -30°C.

Евгений Заболотный рассказал тюменцам, как они могут поучаствовать в улучшении жизни в городе

"Важно не только высказаться. Важно обсудить и перейти от разговоров к делу", — отмечает председатель Тюменской городской думы.