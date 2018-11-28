Тюмень за день: 28 ноября

123 млн рублей на реализацию соцпроектов получили тюменцы из Фонда президентских грантов в 2018 году
64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России.
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидпорога на 47%
За неделю в регионе ОРВИ заболело более 12 тысяч человек.
Тюменский Фармсинтез направит полмиллиарда рублей на оборудование для производства гормональных лекарств
Инвестиционный проект компания планирует реализовать во втором квартале 2020 года.
В Тюменскую область придет резкое похолодание
Температура воздуха в ночное время составит -20–25°C, местами до -30°C.
Евгений Заболотный рассказал тюменцам, как они могут поучаствовать в улучшении жизни в городе
"Важно не только высказаться. Важно обсудить и перейти от разговоров к делу", — отмечает председатель Тюменской городской думы.
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