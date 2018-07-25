На участке Пермякова — Широтная временно ограничат движение транспорта

На несколько дней в Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Широтной на примыкании к улице Пермякова при движении от улицы Олимпийской. Ограничение будет действовать с 22.00 27 июля до 7.00 30 июля. На этом участке пройдут плановые работы по реконструкции тепломагистрали. Движение по улице Пермякова будет осуществляться в обычном режиме.
Пути объезда: ул. 30 лет Победы, ул. Прокопия Артамонова, ул. Евгения Богдановича, ул. Суходольская, ул. Олимпийская.
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