Тюменец, пожаловавшийся на невыплату зарплаты, сам окажется на скамье подсудимых

В Тюмени уголовное дело завели на местного жителя, подозреваемого в ложном доносе на руководство одной из тюменских компаний.

По версии следствия, 59-летний мужчина, "движимый корыстными мотивами", обратился в следственное управление СК РФ по Тюменской области с заявлением о якобы совершенном в отношении него преступлении, предусмотренном ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

"По указанному факту была организована доследственная проверка, в рамках которой установлено, что сообщенные сведения не соответствуют действительности", — отмечается на сайте СУ СК по Тюменской области.

Санкция предъявляемой ему статьи (ч.1 ст. 306 УК РФ) предусматривает штраф до 120 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.