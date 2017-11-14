В некоторых районах Тюмени будут перебои с водой

В предстоящие сутки специалисты тюменского водоканала завершат работы по подключению нового участка магистрального водопровода по улицам Ставропольская — Шахтеров.

В связи с предстоящими работами с 09.00 15 ноября до 09.00 16 ноября будет отсутствовать водоснабжение в границах улиц: Червишевский тракт — Сибирская — Николая Чаплина — Демьяна Бедного — Депутатская — Мельникайте — Федюнинского.

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечать в границах от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной — Чаплина и Олимпийской.

Как сообщили в пресс-службе тюменского водоканала, подключаемый участок магистрального водовода не только заменит аварийную участок сети, но и позволит увеличить пропускную способность.

"Только за 2017 год на старом участке этого магистрального водовода произошло 7 аварий. Естественно, все они связаны с перебоями для потребителей, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы завершить все работы именно в этом году и произвести переключение до наступление холодов", — пояснил Виталий Гурский, директор по производству компании "Тюмень Водоканал".

Попадающим под отключение тюменцам рекомендуют запастись водой.