В праздничные дни изменится график работы поликлиник

В Тюмени 4 ноября и в сопутствующие ему выходные все муниципальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком.
3 ноября рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будет осуществлять дежурный врач, также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.
5 ноября поликлиники будут работать по субботнему графику — с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделения и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.
6 ноября прием больных будет осуществляться дежурными врачами с режимом работы лечебного учреждения с 9 до 12 часов. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.
Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику.
В городском департаменте здравоохранения напоминают номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи:
— при звонке со стационарного телефона — 03;
— при звонке с сотового телефона: МТС, "Мегафон", "Билайн" — 103.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru