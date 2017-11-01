В праздничные дни изменится график работы поликлиник

В Тюмени 4 ноября и в сопутствующие ему выходные все муниципальные поликлиники города будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

3 ноября рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будет осуществлять дежурный врач, также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

5 ноября поликлиники будут работать по субботнему графику — с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделения и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

6 ноября прием больных будет осуществляться дежурными врачами с режимом работы лечебного учреждения с 9 до 12 часов. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику.

В городском департаменте здравоохранения напоминают номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи:

— при звонке со стационарного телефона — 03;

— при звонке с сотового телефона: МТС, "Мегафон", "Билайн" — 103.