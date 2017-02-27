Массовый отлов бродячих собак проведут в Тюмени

На улицах Тюмени, в садовых обществах и товариществах с 27 февраля по 5 марта произведут отлов безнадзорных домашних животных.

Все животные будут помещены в пункт временного содержания (ул. Кедровая, 133/1, тел. 44-54-02). Здесь они пройдут вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретут шанс на дом и нового хозяина. Собаки, для которых не нашелся новый хозяин, не проявившие признаков агрессии при нахождении их в пункте временного содержания и размер которых не превышает 70 см в холке, подлежат выпуску в среду обитания на территорию города, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Если вы потеряли собаку или хотите взять нового питомца, вы можете посмотреть информацию обо всех животных, находящихся в пункте временного содержания. Сюда же можно сообщить о необходимости отлова безнадзорных и подборе падших домашних животных.