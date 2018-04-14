Следственный комитет РФ заинтересовался бездомными собаками Салехарда

Фото из открытых интернет-источников

2 апреля в Салехарде возле детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. Угрозы жизни ребенка нет, но он до сих пор проходит лечение и нуждается в психологической помощи.

По факту нападения ямальские сотрудники следкома незамедлительно возбудили уголовное дело, однако прокуратура постановление следователя отменила.

5 апреля в городе зафиксирован новый инцидент. Стая бродячих собак покусала руки 11-летнему мальчику, когда он шел в школу.

Разбираясь в данной теме, местные следователи также установили, что в 2017 году среди обратившихся в больницы Салехарда за медицинской помощью было не менее десяти горожан, в том числе детей, покусанных бродячими собаками.

Исходя из вышеизложенного, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы по факту нападения собак на жителей Салехарда в производство следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, провести необходимые проверочные мероприятия и возбудить уголовное дело.

Следователям ГСУ СК России предстоит установить не только обстоятельства всех произошедших случаев, но и причины, приведшие к травмированию детей и взрослых. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) конкретных чиновников администрации Салехарда и представителей "Салехарддорстроя", в обязанности которых согласно муниципальному контракту за бюджетные средства входит отлов бродячих собак, сообщает пресс-служба СК РФ.