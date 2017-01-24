Тюменцы впервые отпразднуют День снега

Семейный праздник "День снега" пройдет в Тюмени 28 января на базе отдыха "Пруд Лесной". Начало в 12 часов.

Гостей праздника ждут веселые старты и полоса препятствий. Семейным командам необходимо будет преодолеть три этапа: "снайпер" - попасть снежком в цель, "санки" - двое взрослых на скорость везут ребенка до финиша, и "хоккей" - нужно будет с клюшкой и шайбой пробежать дистанцию. Полосу препятствий смогут пройти дети от 4 до 8 лет. Для них на дистанции в 50 метров организуют различные состязания.

Организаторы угостят всех участников горячим чаем и сладостями. Победители соревнований получат медали и грамоты, особо отличившиеся унесут домой футболку с эмблемой Дня снега.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, участие в мероприятии подтвердили более ста семей. Подать заявку можно по электронному адресу: butorinas@mail.ru. Дополнительная информация по телефонам: 51-79-58, 8-919- 925- 65- 35.