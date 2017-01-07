Тюменцам напоминают о необходимости декларировать табак и сигареты

Тюменская таможня напоминает возвращающимся с отдыха тюменцам о необходимости декларировать табак и сигареты. Путешественники беспошлинно могут привести до 200 сигарет или 50 сигар, а также 250 граммов табака на одно лицо, достигшее совершеннолетия. Другие табачные сувениры, превышающие количество или вес, подлежат обязательному декларированию.

Подробная информация по вопросам декларирования товаров для личного пользования, в том числе и табачной продукции размещена в информационной зоне таможенного поста аэропорта "Рощино", пишет "Тюменская область сегодня".