Как будут работать тюменские поликлиники в праздники

Жителей Тюмени просят обратить внимание на режим работы городских поликлиник в новогодние каникулы.

31 декабря поликлиники будут работать с 8 до 15 часов. Принимать пациентов 1, 4, 7 и 8 января будет дежурный врач с 9 до 12 часов. В это же время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

Попасть к дежурному врачу 2, 3, 5 и 6 января можно будет с 9 до 16 часов. В это время будут принимать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическое и рентгенологическое отделения, кабинеты ЭКГ и узких специалистов.

Получить неотложную помощь от специалистов поликлиник на дому можно будет с 9.00 до 21.00 (прием вызовов до 20.00), сообщают в городском департаменте здравоохранения.

Напоминают тюменцам и о телефонах скорой помощи:

- при звонке со стационарного телефона — 03;

- при звонке с сотового телефона: "МТС" — 030, "Мегафон" — 030, "Билайн" — 003.