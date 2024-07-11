Тюменские таможенники отправили казахстанские арбузы обратно в республику

Мобильная группа Тюменской таможни в Петухово пресекла незаконный ввоз 20 тонн арбузов стоимостью полмиллиона рублей. Товар следовал из Казахстана в Новосибирск для реализации.

Как сообщили в Тюменской таможне, при проверке установлены признаки фиктивной поставки: товар следовал в адрес несуществующего индивидуального предпринимателя. Большегруз с плодами бахчевых культур возвращен в Казахстан.