Суд дал по полгода условного срока двум мужчинам за вырубку пяти берез и трех осин

В сентябре мужчины незаконно выпилили в Сладковском лесничестве пять берез и три осины общим объемом чуть более 4 кубометров, чем нанесли департаменту лесного комплекса ущерб в 39 684 рубля, который суд признал значительным.

По факту на них завели дело в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной группой лиц, в значительном размере (п. "а" ч. 2 ст. 260 УК РФ). В судебном заседании подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. "Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Александру Останину и Андрею Павину наказание в виде 6 месяцев лишения свободы каждому, условно, с испытательным сроком на 1 год", - пишет объединенная пресс-служба судов ТО.