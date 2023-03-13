Житель тюменского села застрелил посетителя придорожного кафе

Убийством завершилась драка в придорожном кафе у поселка Винзили в ночь на 12 марта, уголовное дело заведено на 25-летнего жителя поселка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 12 марта между двумя посетителями придорожного кафе завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний подозреваемый достал имеющийся при себе пистолет и застрелил 34-летнего оппонента. Подозреваемого задержали при силовом содействии СОБР территориального управления Рогсгвардии в результате проведенных следователями СКР совместно с полицией следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Следователем СКР в ходе осмотра места преступления обнаружены и изъяты гильзы. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъята также его одежда и пистолет. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.