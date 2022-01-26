Пожарные локализовали возгорание в сауне спорткомплекса на Воронинских горках

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в спорткомплексе по улице Воронинские горки, 174 в 9:41. В настоящее время пожар локализован на площади 10 кв. м, сведений о погибших и пострадавших не поступало.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой дым из помещения сауны, расположенной на первом этаже 2-х этажного административного здания 30х60м. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На тушение пожара от Главного управления МЧС России по Тюменской области задействовано 20 человек и 7 единиц техники", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.