В Тюменской области продолжается утилизиция кур из-за птичьего гриппа

В Тюменской области продолжается сжигание биологических отходов из карантинной по птичьему гриппу зоны. Доступ на территорию, где происходит утилизация, имеют только сотрудники, задействованные в мероприятиях, подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

"Перемещение упаковыванных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку", - сообщил Зверев Оперштабу.

Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, заверил Роман Зверев. Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС.

Управление Россельхознадзора 21 октября сообщило, что в Тюменской области локализованы все 8 очагов вспышки вируса гриппа птиц типа А подтипа H5. В Бердюжском, Упоровском, Ялуторовском, Исетском районах и в городе Ялуторовске вся птица уничтожена. На Боровской птицефабрике предстоит ликвидировать около 4, 3 млн голов. На 21 октября было уничтожено около 1,5 млн птицы, а также в соседних поселках Боровский, Андреевский и в части города Тюмени примерно полторы тысячи кур. Сжигание птиц происходит при участии МЧС, полиции, администрации муниципального района, ветеринарной службы.