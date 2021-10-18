Двести сотрудников Боровской птицефабрики задействованы на ликвидации очага птичьего гриппа

Карантин из-за выявленного на птицефабрике птичьего гриппа объявлен 13 октября - поголовье производственных цехов и цеха выращивания будет уничтожено, сейчас на предприятии живут около и работают около 200 сотрудников, сообщил гендиректор птицефабрики "Боровская" Евгений Несват Telegram-каналу "Оперативный штаб. Тюмень".

"На птицефабрике, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой птица вывозится на утилизацию. Работники птицефабрики, обеспечивающие деятельность предприятия, это порядка 200 человек, размещены в цехах. Они обеспечены кроватями, раскладушками, постельным бельем. Организовано трехразовое питание. Сейчас, исходя из скорости утилизации, решается вопрос о вахте", - пояснил Несват.

По словам руководителя предприятия, все сотрудники предварительно вакцинированы, для профилактики инфицирования принимают противовирусные препараты, за их здоровьем наблюдает медслужба птицефабрики. Руководство предприятия держит на круглосуточном контроле вопросы социально-бытового обеспечения сотрудников - "нареканий к питанию и размещению нет".

Гендиректор фабрики заверил, что коллектив делает всё, чтобы оперативно и в кратчайшие сроки перезапустить предприятие, но пока сложно назвать сроки полной ликвидации очага гриппа птиц. Ситуация на контроле у Минсельхоза РФ и правительства Тюменской области.