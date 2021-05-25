Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

В Тюменской области 41-летнему адвокату предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере).

По версии следствия, адвокат с 2014 по 2019 годы с целью незаконного обогащения предоставил в суд сфальсифицированные документы с заведомо недостоверными сведениями о стоимости оказанных им юридических услуг. Также с использованием подложных документов он попытался незаконно приобрести право собственности на двухкомнатную квартиру в Тюмени, но довести свой преступный умысел до конца не сумел по независящим от него обстоятельствам, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области. Расследование продолжается.