В Тюмени задержали пьяного водителя, который насмерть сбил 7-летнюю девочку

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка в ДТП. Водитель сбил девочку и скрылся с места аварии.

ДТП произошло на улице Избышева вчера, 17 февраля, около 19 часов. По данным следствия, 50-летний мужчина в состоянии опьянения на легковом автомобиле допустил наезд на ребенка после чего скрылся. Девочка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла.

"В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по п. "а","б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения ).