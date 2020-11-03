В Тюмени продолжается расследование уголовного дела по факту хлопков газа в Метелёво

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени расследуется уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).

Инцидент произошел днем 28 октября 2020 года в жилых домах района Метелёво. Там произошли хлопки бытового газа и возгорание. В результате ранения получили жильцы домов: две девушки 17 и 23 лет. Последняя сейчас находится в больнице. Собственникам домов причинен имущественный ущерб.

"В настоящий момент в организации, занимавшейся установкой газового оборудования и обслуживающей его, проведена выемка документов, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины хлопков природного газа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.