В Казанском районе утонула 8-летняя девочка

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Казанском районе проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка на воде.

Трагедия произошла вчера вечером, 14 июля, в селе Казанском. Тело 8-летней девочки с признаками утопления были обнаружено в реке Алабуча.

По предварительным данным, ребенок не умел плавать. С другими детьми она купалась в месте, запрещенном для купания. Во время ныряния девочка скрылась под водой.

"Через некоторое время в ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС на расстоянии около 15 метров от берега. Следователями установлено, что несанкционированный пляж популярен среди местных жителей. Каждый день в жаркую погоду на нем отдыхает много людей", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.