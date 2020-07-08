В Тобольске проводится проверка по факту гибели 14-летнего мальчика

09:40 08 июля 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске организована доследственная проверка по факту гибели подростка на реке.

Вчера, 7 июля, днем тело 14-летнего мальчика с признаками утопления было обнаружено на правом берегу реки Козловка. По предварительным данным, подросток пришел в компании друзей купаться в месте, запрещенном для купания.

"На расстоянии около двух метров от берега несовершеннолетний скрылся под водой. Несмотря на помощь, оказанную мужчинами, находившимися недалеко от места купания, ребенка спасти не удалось. Следователем установлено, что подросток не умел плавать", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги: дети , утопление
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